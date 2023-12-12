Евровидение 2024 находится под угрозой бойкота из-за возможного участия в нём Израиля

<p>Спор о возможном участии Израиля на Евровидении 2024 продолжает разгораться в свете длительного военного конфликта между страной и ХАМАСом, вызывая жаркие дебаты и возможный бойкот музыкального события года.
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