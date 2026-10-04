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Царьград

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На Урале 5 октября ударят морозы до –6°С и снегопады

На Урале 5 октября ударят морозы до –6°С и снегопады

В Свердловской области 5 октября из-за арктического фронта ожидаются снегопады и ночное похолодание до –6 °С, а с 3 по 6 октября регион накроют дожди с мокрым снегом и гололёд.

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