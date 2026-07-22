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Газета.ру

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Врач Дианова качество еды влияет на уровень стресса и иммунитет

Врач Дианова качество еды влияет на уровень стресса и иммунитет

Питание напрямую влияет на способность организма справляться со стрессом. Около 90% серотонина - нейромедиатора, отвечающего за спокойствие и хорошее настроение, - вырабатывается в желудочно-кишечном тракте.

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