Врач Дианова качество еды влияет на уровень стресса и иммунитет

Питание напрямую влияет на способность организма справляться со стрессом. Около 90% серотонина - нейромедиатора, отвечающего за спокойствие и хорошее настроение, - вырабатывается в желудочно-кишечном тракте.
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