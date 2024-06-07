5 июня 2024 года в детском саду прошел День открытых дверей.День открытых дверей в детском саду - это день, который позволяет родителям пообщаться с педагогами, задать им интересующие вопросы, пополнить свой багаж психолого-педагогических знаний, так необходимых для развития детей, получить информацию о жизни детей в детском саду, об особенностях о .