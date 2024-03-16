Как сделать глазурь для пасхального кулича

Сахарная глазурь для пасхальных куличей Одни из классических рецептов требует таких ингредиентов: 2 стакана пудры сахарной; теплая вода — 8 столовых ложек; если добавить краситель, получится цветная помадка.
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