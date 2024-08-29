Китайская сторона требует от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

Фото: news.myseldon.com Пекин настаивает на прекращении военного взаимодействия между Вашингтоном и Тайбэем Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики Чжан Юся в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выдвинул требование к Соединенным Штатам прекратить «военный сговор» с вооруженными силами Тайваня.