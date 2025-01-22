Николай Паскару: "Нужно иметь стратегический план развития и отстаивать национальные интересы"

Правительство Молдовы, как правительство любой другой страны, всегда должно иметь стратегический план развития государства, различные планы на случай разных кризисов, а также продвигать и отстаивать на внешней арене свои национальные интересы.
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