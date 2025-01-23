«Всё, нос у нас отвалился». Кто ответит за катастрофу в Керченском проливе? «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать».
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«Всё, нос у нас отвалился». Кто ответит за катастрофу в Керченском проливе? «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать».
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