Мадуро потребовал отвода судьи из-за связи с прокурором

На судебном заседании в Нью-Йорке защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес получила возможность потребовать отвода судьи, поскольку выяснилось, что один из прокуроров ранее был его судебным клерком.
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