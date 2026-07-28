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Царьград

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Мадуро потребовал отвода судьи из-за связи с прокурором

Мадуро потребовал отвода судьи из-за связи с прокурором

На судебном заседании в Нью-Йорке защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес получила возможность потребовать отвода судьи, поскольку выяснилось, что один из прокуроров ранее был его судебным клерком.

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