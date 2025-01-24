Писториус: США сами не выделяют 5% ВВП на нужды НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу LCI заявил, что Германия выступает за увеличение расходов стран НАТО на оборону, однако считает чрезмерным предложение президента США об увеличении взносов до 5% от ВВП страны.
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