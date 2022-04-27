Шахназаров устроил «взбучку» Галкину за оскорбительные слова о ситуации в мире: «Вы обвиняете страну, а когда ее унижали, то вы молчали. Бог вам судья»

Популярный журналист Михаил Шахназаров стал особенно известен для публики в последние несколько недель, когда показал свою патриотическую позицию и начал отстаивать свое мнение перед другими знаменитостями, уехавшими из РФ или сказавшими нечто оскорбительное в адрес государства и жителей страны.
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