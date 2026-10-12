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Царьград

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"Отключат и обмен разведданными, и PURL": Драпатому пригрозили не в шутку

"Отключат и обмен разведданными, и PURL": Драпатому пригрозили не в шутку

Администрация Дональда Трампа уведомила высокопоставленных украинских военных и чиновников о своей позиции после заявления Трампа о "энергетическом перемирии", пригрозив нешуточно: "Отключат и обмен разведданными, и PURL".

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