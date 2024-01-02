Пентагон дорого заплатит за дроны, НЛО и защиту от наших «Кинжалов»

Как российская СВО сказалась на военном бюджете США Евгений Берсенев На фото (слева направо): госсекретарь США Энтони Блинкен, американский президент Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Sarah Silbiger — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire/TASS) Материал комментируют: Александр Храмчихин Михаил Александров Военный бюджет США в размере 886,3 млрд долларов утвержден президентом Байденом на 2024 финансовый год.