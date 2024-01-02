Пентагон дорого заплатит за дроны, НЛО и защиту от наших «Кинжалов»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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г
галина
Мы только грозим и ничего не делаем. Поэтому они наглеют.
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1 час.
Sergey Иванов
Когда   наши политики начнут рисовать новые красные линии???
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1 час.

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