Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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И снова о демографии

Вчера     Президент  на  пленарной  сессии  ВЭФ  (восточного  экономического   форума)   снова  заговорил  о  том, что   нужно  повышать   рождаемость: "Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно — иметь много детей, как когда-то в России было по 7−10 человек в семьях", — сказал Путин.

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