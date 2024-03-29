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Депутаты Госдумы раскритиковали выдачу КЭРов и экологической экспертизы Росприроднадзором

Депутаты Госдумы раскритиковали выдачу КЭРов и экологической экспертизы Росприроднадзором

Проблемы с выдачей комплексных экологических разрешений (КЭР) и положительных заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) обсудили 26 марта на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы.

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