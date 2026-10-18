Адель Вейгель и Михаил Литвин готовятся к новому этапу семейной жизни. Звезда шоу «Холостяк» и блогер поделились снимком УЗИ, дав повод поклонникам поздравлять их с грядущим пополнением.
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