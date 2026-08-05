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Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке?

Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке?

Да, дождались! Источники: судьбоносный удар армии России — мост в Затоке наконец уничтожен?Военные блогеры ликуют: они дождались момента, которого ждали с начала СВО — мост в Затоке наконец уничтожен? Что известно, когда был нанесен судьбоносный удар армии России?Мост в Затоке наконец уничтожен?Утром 2 августа Telegram-канал «Герань Цветущая» сообщил, что России наконец удалось разрушить стратегически важный мост через Днестровский лиман в Затоке (Одесская область).

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