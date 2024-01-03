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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьмичев о желании «Спартака» отдать Зорина и Лайкина в аренду: «Рациональное решение. Нужна игровая практика, а второй команды еще пока нет»

Кузьмичев о желании «Спартака» отдать Зорина и Лайкина в аренду: «Рациональное решение. Нужна игровая практика, а второй команды еще пока нет»

«Если «Спартак» хочет отправить в аренду Зорина и Лайкина, значит, главный тренер считает, что они не готовы играть за основную команду.

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