Глава Солнечногорска: в округе работают 18 передвижных электростанций

Причиной неоднократных отключений на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино и ряд других населенных пунктов и СНТ, стало резко возросшее потребление.
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