Recently, we reported that the Middle East conflict and subsequent closure of the Strait of Hormuz has triggered an unprecedented spike in freight and shipping rates, with Very Large Crude Carrier (VLCC) spot rates now exceeding $1 million per day.
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