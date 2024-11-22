"Русские муртады": иноземные специалисты начали использовать новое слово в отношение русских. Что оно значит?

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  • Иван Петров
    Это вопрос к тем, кто представляет закон. Закон на службе коррупции."Русские муртады"...
  • людмила макарова
    Тотальная проверка получения российского гражданства и депортация всех по своим странам, закрытие границ, ввести визо..."Русские муртады"...
  • Владимир Елкин
    То же самое хочу сказать! Провинился - вместе со всеми родственниками - в их аул на историческую родину!"Русские муртады"...

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Комментарии
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Владимир Елкин
То же самое хочу сказать! Провинился - вместе со всеми родственниками - в их аул на историческую родину!
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11 час.
людмила макарова
Тотальная проверка получения российского гражданства и депортация всех по своим странам, закрытие границ, ввести визовый режим со всеми республиками бывшего СССР. Никаких  семей, детей, не говорящих по русски в школах, тогда может что-то и изменится
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10 час.
Иван Петров
Это вопрос к тем, кто представляет закон. Закон на службе коррупции.
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3 час.

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