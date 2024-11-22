"Русские муртады": иноземные специалисты начали использовать новое слово в отношение русских. Что оно значит?

Владимир Елкин То же самое хочу сказать! Провинился - вместе со всеми родственниками - в их аул на историческую родину!

людмила макарова Тотальная проверка получения российского гражданства и депортация всех по своим странам, закрытие границ, ввести визовый режим со всеми республиками бывшего СССР. Никаких семей, детей, не говорящих по русски в школах, тогда может что-то и изменится