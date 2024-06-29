В светлое будущее – строевым шагом?

Недавняя инициатива малопонятного образования «Ветераны России» о запрете людям 70 лет садиться за руль собственного автомобиля обосновано вызвала у без того накаленного общества волну возмущения, уже похожего на социальный взрыв.
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