Театр абсурда
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Театр абсурда

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В светлое будущее – строевым шагом?

В светлое будущее – строевым шагом?

Недавняя инициатива малопонятного образования «Ветераны России» о запрете людям 70 лет садиться за руль собственного автомобиля обосновано вызвала у без того накаленного общества волну возмущения, уже похожего на социальный взрыв.

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