Страна и люди

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После взрыва «снарядов с ураном» в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

После взрыва «снарядов с ураном» в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

Власти говорят, что всё нормально, но им не верят.СМИ твердят об угрожающей ситуации в городе Хмельницком, где произошел колоссальный по своим масштабам взрыв склада боеприпасов, среди которых, предположительно, были и снаряды с обедненным ураном.

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