После взрыва «снарядов с ураном» в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи

Власти говорят, что всё нормально, но им не верят.СМИ твердят об угрожающей ситуации в городе Хмельницком, где произошел колоссальный по своим масштабам взрыв склада боеприпасов, среди которых, предположительно, были и снаряды с обедненным ураном.