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Панарин сделал 3 передачи в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 72 очка в 64 играх

Панарин сделал 3 передачи в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 72 очка в 64 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.

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