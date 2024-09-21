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Валерия Петрусевич: Хочешь земельный участок в Крыму — подписывай контракт с Минобороны РФ

Валерия Петрусевич: Хочешь земельный участок в Крыму — подписывай контракт с Минобороны РФ

Хочешь земельный участок в Крыму — подписывай контракт с Минобороны РФТеперь независимо от места регистрации и проживания на территории РФ, после заключения контракта в пунктах отбора на службу или военкоматах Крыма участники спецоперации могут встать в очередность на получение земельного участкаТакие поправки приняли в Закон Респ.

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