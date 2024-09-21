Валерия Петрусевич: Хочешь земельный участок в Крыму — подписывай контракт с Минобороны РФ

Хочешь земельный участок в Крыму — подписывай контракт с Минобороны РФТеперь независимо от места регистрации и проживания на территории РФ, после заключения контракта в пунктах отбора на службу или военкоматах Крыма участники спецоперации могут встать в очередность на получение земельного участкаТакие поправки приняли в Закон Респ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Борис Рожин: Предатели России. ФСБ РФ продолжает выявлять и отлавливать завербованных жителей в российских регионах и агентов спецслужб Украины. Каждый день ведомство рассказывает о задержании преступ
- В Ростове-на-Дону вынесен приговор диверсантам, которые готовили теракты в Крыму
- Новую элиту РФ воспитали неправильно, её должны сменить герои СВО – Селиванов
Свежие комментарии