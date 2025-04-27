Иллюзий больше нет: Итоги 100 дней Трампа

Иллюзии Трампа об украинском конфликте разрушились за 100 дней. Он начал понимать, что главным препятствием является не только позиция Киева, но и позиция европейских финансовых доноров, указал политолог Константин Блохин.
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