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Царьград

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Иллюзий больше нет: Итоги 100 дней Трампа

Иллюзий больше нет: Итоги 100 дней Трампа

Иллюзии Трампа об украинском конфликте разрушились за 100 дней. Он начал понимать, что главным препятствием является не только позиция Киева, но и позиция европейских финансовых доноров, указал политолог Константин Блохин.

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