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Крупнейший чиповый холдинг России получил почти 3 млрд рублей убытка за полгода

Крупнейший чиповый холдинг России получил почти 3 млрд рублей убытка за полгода

Выручка «Элемента» приблизилась к 16 млрд рублей Российский холдинг «Элемент» — ключевой производитель микроэлектроники в стране — завершил первое полугодие 2026 года с чистым убытком 2,96 млрд рублей, хотя годом ранее за тот же период получил около 2 млрд рублей прибыли.

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