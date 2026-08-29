Крупнейший чиповый холдинг России получил почти 3 млрд рублей убытка за полгода

Выручка «Элемента» приблизилась к 16 млрд рублей Российский холдинг «Элемент» — ключевой производитель микроэлектроники в стране — завершил первое полугодие 2026 года с чистым убытком 2,96 млрд рублей, хотя годом ранее за тот же период получил около 2 млрд рублей прибыли.