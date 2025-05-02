«Не важно, что это спринт-квалификация…» Тото Вольф – об успехе Антонелли

«Не важно, что это спринт-квалификация…» Тото Вольф – об успехе АнтонеллиLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф высказался по поводу победы Андреа Кими Антонелли в спринт-квалификации Формулы 1 в Майами.
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