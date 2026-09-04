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Север Пресс

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Хоккейный клуб «Факел Ямал» представил нового нападающего

Хоккейный клуб «Факел Ямал» представил нового нападающего

Хоккейный клуб «Факел Ямал» представил болельщикам нового центрального нападающего Артема Клочанова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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