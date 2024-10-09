Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Если успеем… Распоясались донельзя!"Немыслимая нагло...
  • Юрентий Сантилимонович
    Всем депутатам и кандидатам в депутаты надо устраивать провокации на их понты . Нафиг нужны нам такие депутаты.ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...
  • Игорь Кутафин
    Самое время для создания «ПРОФСОЮЗОВ» участников СВО! Только организовано можно отстоять остатки здравого смысла в ст...ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...

Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН И снова западные издательства, перебивая друг друга и изгаляясь в умении кто круче похвалит Россию и измажет запад, рассказывают о том, что в стране, где нет нормального президента, отсутствует демократия и идёт реальная грызня за делёж бюджетного пирога, нет и не может быть серьёзных долгосрочных планов развития экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх