ВЭФ: Турпоток на Дальний Восток вырос на 30% в 2026 году

Антон Басанский сообщил на ВЭФ, что туристический поток на Дальний Восток в 2026 году увеличился на 30%.
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