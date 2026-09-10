ВС РФ установили контроль над Зарубинкой и Гоптовкой в Харьковской области

Оба населенных пункта заняли подразделения группировки войск «Север». 10-09-2026 11:54 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области.
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