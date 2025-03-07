История и археология: Как вычислить потомков беспризорников и сирот по фамилиям, и Как Навозовы становились Самолетовыми

Вычислить потомков тех людей, чье детство прошло в приютах и на улицах, вполне осуществимо. Интересен тот факт, что чаще всего их фамилии возникали искусственно: их либо изобретали сотрудники детских домов, куда дети попадали с улицы, либо выбирали сами воспитанники.