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История и археология: Как вычислить потомков беспризорников и сирот по фамилиям, и Как Навозовы становились Самолетовыми

История и археология: Как вычислить потомков беспризорников и сирот по фамилиям, и Как Навозовы становились Самолетовыми

Вычислить потомков тех людей, чье детство прошло в приютах и на улицах, вполне осуществимо. Интересен тот факт, что чаще всего их фамилии возникали искусственно: их либо изобретали сотрудники детских домов, куда дети попадали с улицы, либо выбирали сами воспитанники.

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