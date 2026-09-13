Hindustan Times опубликовала рукопожатие Путина, Си и Моди на первой полосе

Фото лидеров России, Китая и Индии — на первой полосе индийской газеты.Еженедельная индийская газета Hindustan Times вышла с фотографией рукопожатия Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди на первой полосе.
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