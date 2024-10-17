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Пик спроса на машины ASML по производству чипов уже прошёл: клиенты не торопятся с новыми заказами, акции компании падают

Пик спроса на машины ASML по производству чипов уже прошёл: клиенты не торопятся с новыми заказами, акции компании падают

По данным Reuters, инвесторы и аналитики осторожно относятся к ASML после того, как компания снизила финансовый прогноз на 2025 год, сославшись на слабость на рынках, отличных от рынка ИИ, и задержку заказов.

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