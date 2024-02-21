ФСБ опубликовала доказательства причастности подконтрольной Великобритании организации "Британский совет" (British Council) к разведывательной деятельности в Херсонской области в интересах киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии