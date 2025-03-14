Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +8℃ до +20℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ️ +9℃ 62 ☂️ 2% • 05:00: ️ +8℃ 63 ☂️ 2% • 08:00: ️ +12℃ 63 ☂️ 2% • 11:00: ️ +18℃ 63 ☂️ 1% • 14:00: ️ +20℃ 63 ☂️ 2% • 17:00: ️ +18℃ 63 ☂️ 6% • 20:00: ☁️ +13℃ 63 ☂️ 6% • 23:00: ☁️ +12℃ 63 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.