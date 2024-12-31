MWM: первый полк с ЗРК С-500 "Прометей" угрожает важнейшей авиации НАТО ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ2113 прочтений 2 дня назад Первый полк ВС РФ, вооруженный зенитно-ракетными комплексами С-500 "Прометей" угрожает наиважнейшей авиации НАТО, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).
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