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Добрый Мир

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  • Александр Б
    Не комментаторы, а сборная экспертов от министерства Обороны. Может подскажите где ключи от квартиры ... .Погибли все: Унич...
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Кремль нанимает лоцманов: Патрушев "путает" карты США

Кремль нанимает лоцманов: Патрушев "путает" карты США

Сегодня 2,6K прочитали Недавно в ходе общения со СМИ советник президента Владимира Путина Николай Патрушев поделился своими соображениями насчет американской военно-морской стратегии «Преимущество на море», которую, по мнению политика, Соединенные Штаты активно применяют против России и Китая.

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