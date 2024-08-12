Кремль нанимает лоцманов: Патрушев "путает" карты США

Сегодня 2,6K прочитали Недавно в ходе общения со СМИ советник президента Владимира Путина Николай Патрушев поделился своими соображениями насчет американской военно-морской стратегии «Преимущество на море», которую, по мнению политика, Соединенные Штаты активно применяют против России и Китая.