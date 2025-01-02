Британский эксперт Кемп: Украина упустила шанс на победу еще два года назад

Evgeniy LeV

Хоть и полковник, но дол$оёб отменный, одно слово - британский! Как и их "учёные" 😀 Ничему их история не учит... Сколько таких самоуверенных было, которые быстрой "прогулкой" собирались по России дойти до Урала. И где они сейчас? И чем кончались такие "прогулки"? Взятием Парижа и Берлина!