Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Как тебе лично удобно? Твой срок вышел сволочь!Зеленский сказал,...
  • Светлана Дубович
    Когда коту делать нечего,он лижет...Вот и они тоже,но не достают.В Латвии возник с...
  • Людмила Лепаева
    Забрать все нажитое непосильным трудом сам помрёт от разрыва сердцаВ США считают, чт...

Британский эксперт Кемп: Украина упустила шанс на победу еще два года назад

Британский эксперт Кемп: Украина упустила шанс на победу еще два года назад

Возможность одержать победу над Россией была упущена Украиной в 2022 году. Такое мнение высказал в колонке для The Daily Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeniy LeV
Хоть и полковник, но дол$оёб отменный, одно слово - британский! Как и их &quot;учёные&quot; 😀 Ничему их история не учит...  Сколько таких самоуверенных было, которые быстрой &quot;прогулкой&quot; собирались по России дойти до Урала. И где они сейчас? И чем кончались такие &quot;прогулки&quot;? Взятием Парижа и Берлина!
Ответить
18 час.
СЗ
Светлана Зуева
У них никогда не было шансов выиграть эту войну. Россию не победить!!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх