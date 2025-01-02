Возможность одержать победу над Россией была упущена Украиной в 2022 году. Такое мнение высказал в колонке для The Daily Telegraph британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Британский эксперт Кемп: Украина упустила шанс на победу еще два года назад
Комментарии
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Evgeniy LeV
Хоть и полковник, но дол$оёб отменный, одно слово - британский! Как и их "учёные" 😀 Ничему их история не учит... Сколько таких самоуверенных было, которые быстрой "прогулкой" собирались по России дойти до Урала. И где они сейчас? И чем кончались такие "прогулки"? Взятием Парижа и Берлина!
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
У них никогда не было шансов выиграть эту войну. Россию не победить!!!!
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18 час.
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