Шторм идёт на Южный Урал

Синоптики объявили неблагоприятный прогноз на 4 декабря.4 декабря по данным челябинского гидрометцентра, в Челябинской области ожидаются метели, гололедица, ночью в отдельных районах, а днем в большинстве районов, передали прогноз синоптиков в пресс-службе Упрдор "Южный Урал".
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