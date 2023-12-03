Шторм идёт на Южный Урал

Синоптики объявили неблагоприятный прогноз на 4 декабря.4 декабря по данным челябинского гидрометцентра, в Челябинской области ожидаются метели, гололедица, ночью в отдельных районах, а днем в большинстве районов, передали прогноз синоптиков в пресс-службе Упрдор "Южный Урал".