Лавров заявил о тайном приказе ФРГ по ракетам для ВСУ, способным достать до Москвы

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия давно сняла ограничения на дальность ударов украинских вооруженных сил, однако это решение оставалось в тайне.
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