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Журнал «Профиль»

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США начали вторую за сутки серию ударов по Ирану

США начали вторую за сутки серию ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в социальных сетях, что в 15:00 по восточному времени (22:00 мск) в среду, 15 июля 2026 года, американские войска начали новую волну ударов по Ирану.

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