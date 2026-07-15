США начали вторую за сутки серию ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в социальных сетях, что в 15:00 по восточному времени (22:00 мск) в среду, 15 июля 2026 года, американские войска начали новую волну ударов по Ирану.
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