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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Курилами

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Курилами

Global Look Press/Aleksander Lyskin/Russian Look Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло рядом с Курильскими островами 8 марта, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

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