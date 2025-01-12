Начало истории и продолжение саги: Capcom может выпустить ремейк Resident Evil 0 и Residen...

Начало истории и продолжение саги: Capcom может выпустить ремейк Resident Evil 0 и Resident Evil 9 в 2026 году — инсайдерПомимо ремейка Resident Evil 0, Capcom также готовит ремейк Resident Evil: Code Veronica, но этот проект еще далек от релиза.
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