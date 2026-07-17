Тысячи сотрудников Google требуют защиты от увольнений на фоне ИИ-бума

www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg Более 4,5 тысячи сотрудников Google подписали петицию к генеральному директору Сундару Пичаи с требованием гарантировать защиту от увольнений на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ).
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