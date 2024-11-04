«Особое отношение»: в США назвали Маска влиятельным другом Си Цзиньпина

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск может оказать существенное влияние на отношения США и Китая и стать «влиятельным другом» для председателя КНР Си Цзиньпина в случае победы на выборах кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.
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