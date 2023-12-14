Предновогодний марафон «Корзина доброты» пройдет 16 декабря

Благотворительный фонд «Банк еды «Русь» вместе с X5 Group проведут в столице крупнейший в России общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
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