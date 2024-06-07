Из «Открытия» в ВТБ уже перешло около 30–50% клиентов в зависимости от сегмента

Перевод бизнеса из «Открытия» в ВТБ — это самая большая клиентская миграция за всю историю рынка. Об этом рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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