Как сварить лучший рис для суши? (Секреты, хитрости, приемы)

Самый важный ингредиент суши — правильно приготовленный рис. Отварить крупу совсем не сложно, и со временем вы научитесь чувствовать нюансы рецептуры настолько хорошо, что ваш суши-компонент станет не хуже (а, может быть, даже лучше) предлагаемых в ресторане вариантов.