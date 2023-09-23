Как сварить лучший рис для суши? (Секреты, хитрости, приемы)

Самый важный ингредиент суши — правильно приготовленный рис. Отварить крупу совсем не сложно, и со временем вы научитесь чувствовать нюансы рецептуры настолько хорошо, что ваш суши-компонент станет не хуже (а, может быть, даже лучше) предлагаемых в ресторане вариантов.
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